Messina, imbarcazione in difficoltà al largo di Monforte

Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 18, gli specialisti nautici del nucleo navale dei Vigili del Fuoco di Milazzo hanno ricevuto una richiesta di soccorso e sono intervenuti al largo delle coste di Monforte Marina per soccorrere un’imbarcazione in panne. La barca, con tre persone a bordo, ha iniziato a imbarcare acqua e rischiava l’affondamento. I Vigili del Fuoco, intervenuti con il gommone VF Sar22, dopo essersi accertati che nessuno a bordo dell’imbarcazione fosse in imminente pericolo, hanno assicurato il natante in prossimità della battigia e hanno poi contattato un vicino cantiere navale che ha assicurato assistenza da terra. Sul posto è intervenuta anche una motovedetta della Guardia costiera.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73366