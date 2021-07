Rovigo, incendio sulla A13: a fuoco un camion carico di cucine e stufe

Alle 1.40 del 5 Luglio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in autostrada A13, tra lo svincolo di Villamarzana e Rovigo, per l’incendio di un autoarticolato. Le squadre giunte dalla sede centrale di Rovigo e dal distaccamento di Castelmassa con 2 autopompe, 3 autobotti e 11 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del mezzo completamente avvolto dalle fiamme. Il camion trasportava materiale vario e di arredamento per la casa, tra cui cucine e stufe. Rinvenute tre bombole di GPL e una di acetilene. Durante le operazioni di spegnimento il traffico autostradale tra i due caselli in direzione Nord è rimasto bloccato. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73375