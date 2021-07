Nella giornata del 5 Luglio i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Force per l’incendio di un capannone in cui erano immagazzinate circa 2000 rotoballe. Diverse le squadre intervenute per domare il rogo. Gli operatori stanno ultimando le operazioni di smassamento e bonifica dell’area.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73401