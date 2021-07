(DIRE) Roma, 6 Lug. – “Catello Maresca, magistrato anti-camorra, sindaco di Napoli. Luca Bernardo, primario di pediatria al Fatebenefratelli, sindaco di Milano. Una scelta vincente, civica e unitaria, per superare i ritardi, gli errori, i litigi e l’immobilismo di De Magistris e Sala, drammaticamente crollati in fondo alle classifiche di gradimento dei loro cittadini come evidenziato anche dal Sole 24 Ore”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rai/ Dire) 18:09 06-07-21