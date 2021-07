Vaccino. Figliuolo: 39,3% italiani immunizzato, confermato obiettivo Settembre

(DIRE) Roma, 6 Lug. – “Ora siamo al 39,3% di vaccinazioni completa. I numeri sono buoni ma noi vogliamo sempre di più. Per questo stiamo interagendo con tutte le regioni per ‘rifasare’ le agende e intervenire in quei momenti più delicati laddove ci potesse essere necessità di andare a bilanciare di interventi. Noi siamo ben organizzati e tutti vogliono più dosi, noi abbiamo quelle che ci sono state conferite. Utilizziamo i vaccini adenovirali come da indicazioni dell’Aifa e del Cts e questo lo si fa in tutte le regioni e ritengo che dobbiamo continuare a lavorare”. Così il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, a margine della visita conclusasi poco fa nell’hub vaccinale di Acea a piazzale Ostiense a Roma. “Dobbiamo arrivare a fine settembre all’80% di vaccinati. È necessario uno sforzo anche dei media perché non vorremmo avere le dosi e che non ci fossero le persone da vaccinare. Per quanto riguarda le dosi- ha concluso- continuiamo al ritmo delle 500mila al giorno. Il nostro obiettivo e dare il massimo delle dosi nel momento del bisogno a ciascuna regione e ovviamente non fare mai magazzino. Per far questo ci vuole un’ottima programmazione e un’ottima logistica”, ha concluso. (Ago/ Dire) 12:17 06-07-21