America: Canada e Stati Uniti; temperature record mese di Giugno

11:32 – Nel Nord America il mese di Giugno, è stato definito come il più caldo degli ultimi tempi, secondo il programma di osservazione dell’UE. Date le alte temperature senza precedenti, registrate di recente, l’ondata di caldo ha colpito il Canada e anche parte degli Stati Uniti. I residenti del Regno Unito potrebbero anch’essi soffrirne, nonostante la pioggia dei giorni scorsi, sarà il periodo più caldo mai registrato in Europa. Gli esperti del clima, dichiarano che i risultati indicano una spaventosa escalation delle temperature estreme. Confermano anche che ci stiamo abituando a registrare le alte temperature da ogni parte del mondo ogni anno, come affermato dal professore Peter Stott del Met Office del Regno Unito. Negli Stati Uniti nordoccidentali, in diverse città si è registrato temperature di 5 gradi Celsius sopra la media mondiale. Un’ondata di caldo mai vista prima, che ha costretto i cittadini a prendere d’assalto le fontane e i luoghi d’ombra. (cit. BBC)

SM