Caraibi, Haiti: Presidente Moise assassinato durante la notte nella sua residenza

12:41 – Il Primo Ministro ad interim di Haiti Claude Joseph ha comunicato che il Presidente dello Stato “Jovenel Moise è stato assassinato nella sua casa” durante la notte, e la “first lady è stata ricoverata“, scrive AL-JAZEERA. La residenza privata del Presidente è stata attaccata da un “gruppo di individui non identificati“, uccidendo Moise a colpi di arma da fuoco. “Moise aveva governato Haiti, il paese più povero delle Americhe, per decreto dopo che le elezioni legislative previste per il 2018 erano state ritardate e in seguito a controversie sulla fine del suo mandato“. Claude Joseph ha così assunto momentaneamente il comando del Paese, a causa dell’improvviso decesso. (cit. AL-JAZEERA)

