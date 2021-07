Famiglia. Aula Senato approva dl assegno unico con 212 si e nessun no

Ora testo passa a Camera, provvedimento ‘Ponte’ fino 31/12 in attesa riordino

(DIRE) Roma, 7 Lug. – L’Aula del Senato ha approvato in prima lettura il cosiddetto ‘dl ponte’ per l’assegno unico universale. I sì sono stati 212, nessun no e 10 astenuti. Il decreto passa ora alla Camera. Il testo introduce una prestazione transitoria dal primo luglio al 31 dicembre di quest’anno e destinata alle famiglie che abbiano i requisiti con figli minori, inclusi adottati e in preadozione. La prestazione è transitoria in attesa dell’assegno unico universale che rappresenterà un riordino e un incremento di tutte le misure a sostegno delle famiglie con figli. (Ran/Dire) 18:04 07-07-21