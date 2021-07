Finale Nazionale Giovanile CRAI U19 maschile: 3 giorni di grande pallavolo nelle Marche

Prenderà il via venerdì 9 luglio a Fano la Finale Nazionale Giovanile CRAI Under 19 maschile che si chiuderà domenica 11 luglio. Questa mattina, intanto, presso l’ufficio del turismo in viale Cesare Battisti a Fano, si è tenuta la presentazione ufficiale dell’evento alla presenza del presidente del CR Marche Fabio Franchini e del presidente del CT Fipav Pesaro-Urbino Giancarlo Sorbini; con loro il consigliere regionale Luca Serfilippi, il componente giunta regionale Coni Marche Chiara Papalini, gli assessori allo sport e turismo del comune di Fano Barbara Brunori ed Etienn Lucarelli. Collegata in video conferenza anche il consigliere federale referente per il settore scuola e promozione Letizia Genovese che si è così espressa:

“Porgo i saluti del presidente Manfredi che oggi non è potuto essere presente. Le Finali Nazionali Giovanili CRAI rappresentano un segnale importante di ripartenza. Ringrazio il Comune di Fano, di Mondolfo e Catorceto e tutte le istituzioni che hanno reso possibile la manifestazione. Da queste 12 squadre probabilmente verranno fuori i futuri campioni e sono sicura che ciascuna formazione darà vita a degli incontri avvincenti”.

“Ringrazio la Federazione Italiana Pallavolo per l’assegnazione di questa importante manifestazione giovanile – ha dichiarato Fabio Franchini presidente FIPAV Marche – abbiamo dovuto rivedere la formula e l’organizzazione per garantire una maggiore sicurezza alle squadre. Ringrazio l’ente turistico del Com une di Fano che ci ha permesso di trovare le migliori soluzioni possibili in tema di ospitalità. Un ringraziamento va anche ai comuni di Catorceto e Mondolfo che hanno messo a disposizione le strutture sportive. Ringrazio infine la Virtus Fano nella persona di Marco Mantile che ha profuso un grande sforzo per garantire l’ospitalità alle squadre e agli accompagnatori. “

La formula, come per le altre finali nazionali, prevedrà 12 squadre partecipanti che si contenderanno lo scudetto di categoria. Saranno tre i campi di gara che ospiteranno le 24 gare in programma da venerdì a domenica: Palasport Allende, Palasport Cercolani, Palazzetto dello Sport Marotta.

Il primo atto ufficiale dell’evento sarà la riunione tecnica di domani alle ore 19, mentre il fischio d’inizio che darà il via alle gare è fissato per il 9 luglio alle ore 9, quando scenderanno in campo Fenice Pallavolo Roma contro Diavoli Rosa (Girone A) e Volley Milano contro Volley Meta (Girone B).

L’evento culminerà con la finale per il primo e secondo posto in programma domenica alle ore 11 e che sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallavolo. Sarà consentito l’accesso all’interno degli impianti di gioco a 30 spettatori al seguito di ciascuna squadra

Le squadre qualificate:

Teste di serie

Volley Milano (Lombardia), CDP Fenice Volley (Lazio), Volley Treviso (Veneto) e New Volley Gioia (Puglia)

Vincitrici Fasi Interregionali:

Trentino Volley (Trentino), Roma 7 Sempione (Lazio), Modena Volley (Emilia Romagna), Diavoli Rosa (Lombardia), Roomy Saturnia CT (Sicilia) , Colombo Genova (Liguria), Volley meta NA (Campania), Sir Safety Perugia (Umbria).

I gironi

Girone A: Volley Milano – Roomy Saturnia CT – Volley Meta NA

Girone B: Fenice Pall. Roma – Trentino Volley – Diavoli Rosa MB

Girone C: Volley Treviso – Modena Volley – Sir Safety Perugia

Girone D: New Volley Gioia – Roma 7 Sempione – Colombo Volley Genova

Diretta Streaming: il match valido per il 1°-2° posto della Finale Under 19 maschile, in programma domenica 11 luglio alle ore 11.00 al Palasport Allende di Fano, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

Albo d’oro Under 19 maschile

2012/13 Lube Banca Marche MC

2013/14 Itas Trentino Volley

2014/15 Diatec Trentino

2015/16 Volley Treviso

2016/17 Volley Segrate 1978 MI

2017/18 Volley Segrate 1978 (Under 18)

2018/19 Volley Treviso (Under 18)

2019/2020 finali non disputate

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale finalivolleycrai.it

Le sedi e le date delle Finali Nazionali Giovanili Crai 2021

Finale nazionale under 19 femminile: 23-25 luglio, Campania (Agropoli)

Finale nazionale under 17 femminile: 16-18 luglio, Emilia-Romagna (Salsomaggiore Terme)

Finale nazionale under 15 femminile: 23-25 luglio, Sicilia (Palermo)

Finale nazionale under 19 maschile: 9-11 luglio, Marche (Fano)

Finale nazionale under 15 maschile: 6-8 luglio, Liguria (Alassio-Albenga-Andora)