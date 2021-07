Genova. Tenta una violenza sessuale ma viene fermato da un connazionale. Arrestato

Via V Maggio, ore 02.00

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato per violenza sessuale un cittadino tunisino di 37 anni e lo ha denunciato per lesioni personali aggravate. L’equipaggio di una Volante dell’U.P.G.S.P. transitando per via V Maggio, all’altezza dei bagni Monumento, ha sentito gridare una donna priva di vestiti che, in lacrime, ha detto agli agenti di essere appena stata aggredita da un connazionale. L’uomo l’ha denudata e, solo grazie all’intervento di un altro soggetto che è intervenuto in sua difesa, non è riuscito a portare a termine la violenza sessuale.

All’interno dello stabilimento balneare, ormai in stato di abbandono, gli operatori hanno trovato i due uomini coinvolti nella vicenda e hanno visto per terra macchie di sangue e diversi cocci di bottiglia rotti con cui il tunisino ha ferito al braccio e al torace il connazionale che ha difeso la donna (10 gg di prognosi). Il 37enne, su disposizione del Magistrato è stato associato al carcere di Marassi in attesa di giudizio di convalida.