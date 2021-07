Giappone. Alluvioni Domenica scorsa, sale a 7 il bilancio delle vittime, 27 i dispersi

(DIRE) Fukuoka, 7 Lug. – Il bilancio delle vittime della imponente colata di fango causata dalle forti piogge nella città di Atami, nella prefettura di Shizuoka, nel Giappone centrale, è salito a 7, mentre 27 sono ancora le persone tuttora disperse. Oltre 1.700 tra Vigili del fuoco, personale civile e Forze di autodifesa sono al lavoro incessantemente da lunedì, giorno successivo alla calamità, nella speranza di salvare il maggior numero possibile di persone e dare sostegno alla popolazione locale duramente colpita. “Nelle prossime settimane daremo il via ad una indagine per far luce su eventuali responsabilità sulla corretta gestione del piano edilizio e del territorio nella località colpita dal disastro”, ha dichiarato in conferenza stampa il ministro per il Territorio Kazuyoshi Akaba. (Jief/Dire) 08:33 07-07-21