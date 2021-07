Islanda: “successo travolgente” per prove di quattro giorni lavorativi

11:57 – Le prove di una settimana di quattro giorni in Islanda sono state un “successo travolgente” e hanno portato molti lavoratori a poter lavorare a orari più flessibili, come affermato dai ricercatori. Le prove, in cui i lavoratori venivano pagati lo stesso importo per orari più brevi, si sono svolte tra il 2015 e il 2019. La produttività è rimasta la stessa o è migliorata nella maggior parte dei luoghi di lavoro. Numerosi altri test sono in corso in tutto il mondo, in Spagna e Nuova Zelanda. In Islanda, i test condotti dal consiglio comunale di Reykjavík e dal governo nazionale alla fine hanno coinvolto più di 2.500 lavoratori, pari a circa l’1% della popolazione attiva islandese. Hanno preso parte una serie di luoghi di lavoro, tra cui scuole materne, uffici, fornitori di servizi sociali e ospedali. Gli studi hanno portato i sindacati a rinegoziare i modelli di lavoro e ora l’86% della forza lavoro islandese è passata a orari più brevi per la stessa retribuzione. I lavoratori hanno riferito di sentirsi meno stressati e che la salute e l’equilibrio, tra lavoro e vita privata, sono migliorati. Hanno dichiarato di avere più tempo libero da trascorrere con le loro famiglie, dedicarsi agli hobby e svolgere le faccende domestiche. Will Stronge, direttore della ricerca presso Autonomy, ha dichiarato che questo studio dimostra la più grande prova al mondo di una settimana lavorativa più corta nel settore pubblico è stata sotto tutti i punti di vista un successo travolgente. La Spagna sta sperimentando una settimana lavorativa di quattro giorni per le aziende, in parte anche a causa del coronavirus. (cit. BBC) SM