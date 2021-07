Israele, elezioni: Herzog assumerà oggi la carica di 11° Presidente dello Stato

12:26 – Al termine del mandato di sette anni, Reuven Rivlin si ritira come Capo dello Stato di Israele per far posto all’ex leader laburista Isaac Herzog (61 anni), il quale assumerà oggi la carica di 11° Presidente dello Stato d’Israele. Isaac Herzog di fronte ai 120 deputati della Knesset presterà il giuramento ufficiale questo pomeriggio in “una seduta solenne alla presenza dei massimi dignitari politici, sociali e religiosi del Paese“, scrive ANSA, a seguito della quale verrà “ricevuto da Rivlin nel palazzo presidenziale di Gerusalemme per la consegna formale della mansioni“. Isaac Herzog, figlio del generale Chaim Herzog, sesto presidente dello Stato di Israele per due mandati (dal 1983 al 1993), è stato eletto Capo dello Stato di Israele il 2 Giugno 2021 con 87 voti a favore. (cit. ANSA)

SM