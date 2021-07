Miss Italia Calabria continua…il 9 Luglio in piazza della Rinascita a Rose con l’elezione di Miss Egea

Dopo l’elezione di Miss V’Incanto la kermesse fa tappa a Rose nel suggestivo anfiteatro comunale in piazza della Rinascita, dove il 9 Luglio verrà eletta Miss Egea. Un nuovo evento organizzato dalla CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio per continuare la stagione estiva del concorso di bellezza più importante d’Italia. Aspiranti Miss provenienti da ogni parte della punta dello stivale si contenderanno la prestigiosa e ambita fascia. Le luci si accenderanno non solo sul concorso, ma anche sulle coreografie del corpo di ballo a cura di Lia Molinaro e sulle note della cantante Martina Costantino, oltre a un importante messaggio sociale per sensibilizzare il pubblico presente. Ad eleggere la vincitrice, una giuria di esperti tra giornalisti, imprenditori ed artisti. L’evento sarà condotto dall’attrice Larissa Volpentesta e da Linda Suriano e potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook Miss Italia Calabria, nonché tutti i sabati e le domeniche su TEN (Teleuropa Network). Sarà dunque la terra dei De Orchis, nel ‘300 tra le più importanti famiglie in Calabria del periodo angioino, la protagonista della nuova tappa di Miss Italia Calabria. Rose, un luogo ricco di cultura e tradizioni come il prestigioso Castello, risalente al XIII secolo, e le numerose botteghe artigianali dove arti e mestieri venivano impartiti e tramandati. Rose vanta anche altre particolarità storiche di rilievo come la statuetta bronzea Kore Italiota, risalente al VI secolo a.C. e ritrovata nel 1940, testimonianza della presenza della civiltà greca nella città antica. Sotto questi propositi Miss Italia Calabria ribadisce la sua attenzione alla continua valorizzazione dei territori, aggiungendo così quel tocco finale al quadro armonico della kermesse. Un ringraziamento particolare alla Egea Global Services srl, nella persona del suo amministratore Michele Covello, azienda specializzata in attività di ristorazione e gestione mense, catering e banqueting, pulizie, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, agenzia viaggi e noleggio bus e autoveicoli, servizi bus su linea interregionale, giardinaggio, lavori edili e stradali in Italia e all’estero. Egea, che pone fulcro delle proprie attività la Qualità, ha voluto fortemente la realizzazione dell’evento, certa che possa ripetersi lo straordinario successo del 2019. Un ringraziamento, infine, va al comune di Rose, per aver patrocinato l’iniziativa.