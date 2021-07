Reggio Calabria. Restituita alla città l’area verde dedicata a Gianluca Canonico

Un gruppo di volontari ha ripulito oggi l’area verde in cui è stato posto un ricordo per Gianluca Canonico. La zona era abbandonata nel degrado più assoluto, rifiuti di ogni genere avevano ricoperto le aiuole e più nessuna traccia delle giostrine messe lì per i bambini. Da domani la piazzetta torna a nuova vita, grazie a persone di buona volontà. Si spera che anche i normali frequentatori della piazzetta decidano di comportarsi in maniera civile. Già in passato avevamo ricevuto diverse lamentele e segnalazioni di denuncia riguardo la situazione di degrado urbano ma le istituzioni cittadine preposte sono risultate assenti.

FR