Sostegni bis. FI: Bene stop blocco sfratti per morosità

(DIRE) Roma, 7 Lug. – “Il blocco degli sfratti per morosità, in particolare per quelli in cui l’omesso pagamento del canone locatizio è maturato prima della pandemia, finalmente sarà sospeso. Da mesi abbiamo sostenuto la necessità di aiutare i proprietari immobiliari che si trovavano davanti a difficoltà a causa degli sfratti bloccati senza causa da prima della pandemia. Adesso con il parere favorevole della commissione giustizia al Dl sostegno bis, abbiamo inserito la possibilità di interrompere il blocco che perdura da più un anno e mezzo in modo che gli sfratti per morosità possano essere messi in esecuzione. Un passo in avanti significativo per tornare al rispetto del diritto di proprietà e per un graduale ritorno alla normalità”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di Forza Italia Pietro Pittalis e Pierantonio Zanettin, capogruppo in commissione Giustizia. (Com/Uct/ Dire) 18:20 07-07-21