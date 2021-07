Fiumicino. Uscito in mare con barca, soccorso da squadra fluviale

(DIRE) Roma, 8 Lug. – Soccorso dalla Polizia di Stato un uomo che, uscito in mare con la sua barca, da qualche ora non dava più notizie di sè. Nella giornata di ieri i familiari di un uomo che era uscito in mare alcune ore prima, si sono rivolti alle Forze dell’Ordine perché il loro caro non era ancora rientrato e non riuscivano a mettersi in contatto con lui in alcun modo. Gli stessi denuncianti hanno anche aggiunto che l’uomo soffriva di alcune patologie cardiache. Immediate sono scattate le ricerche da parte della Squadra Fluviale Distaccamento di Fiumicino, diretto da Massimo Improta, insieme alla Capitaneria di Porto. Parallelamente alle ricerche in mare è stata avviata un’indagine 2. (Red/ Dire) 11:43 08-07-21