Giustizia. Bernini (FI): Da UE ultimo avviso, riforma va fatta subito

(DIRE) Roma, 8 Lug. – “Il durissimo rapporto della Commissione Ue sullo stato della giustizia italiana suona come l’ultimo avvertimento: se non ridurremo la durata delle cause civili del 40 per cento e di quelle penali del 25 per cento, e se non ci sarà una riforma del Csm secondo gli standard fissati dal Consiglio d’Europa, rischieremo di perdere tutti i fondi del Next Generation Eu. Non c’è più tempo da perdere, insomma: serve solo procedere in fretta e con senso di responsabilità”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Pol/ Dire) 19:15 08-07-21