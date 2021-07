La delegazione del Motoclub di Reggio Calabria pianta un albero in ricordo del piccolo Gianluca Canonico

Gianluca Canonico era un bambino di 10 anni, figlio di un collega della Questura di Reggio Calabria, mentre giocava nelle vicinanze di casa, due ragazzi armati di pistola spararono colpendolo alla testa. Gianluca, muore l’ 8 Luglio 1985. Si scoprirà che l’obbiettivo di quel giorno erano altre persone coinvolte in una rissa. Oggi, grazie all’ impegno di alcuni cittadini che hanno ripulito la Piazza a lui intitolata, è stato chiesto alla Cittadinanza di partecipare portando delle piantine per dare decoro al luogo stesso. Ed è per questo, che la Delegazione di Reggio Calabria del Moto club della Polizia di Stato, ha voluto piantare un alberello di Ulivo, segno di pace in memoria del piccolo Gianluca. Alla giornata hanno partecipato anche cittadini della città di SPADAFORA, dove Gianluca è sepolto, che giungevano in Piazza Canonico.

Il Capo Delegazione di Reggio Calabria

Antonio Campolo