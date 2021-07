I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte alle 2.15 in via Madonnetta dove, per cause da accertare, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un altro mezzo parcheggiato. I Vigili del fuoco, intervenuti con un’autobotte e un mezzo 4×4, hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente. Sul posto i Sanitari del 118 e la Polizia Stradale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73464