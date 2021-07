(DIRE) 9 Lug. – Sono 1.390 i nuovi casi di Covid in Italia per 196.922 test tra molecolari e antigenici, 25 i decessi. Il tasso di positività scende allo 0,7% dallo 0,8% di 24 ore fa. Sono 169 le terapie intensive per Covid. Ammontano a 1.167 i ricoveri ordinari. Questi i dati del ministero della Salute. (Vid/ Dire) 17:26 09-07-21