Covid. In Sicilia 201 nuovi casi e un decesso

Sull’isola si contano 3.509 positivi

(DIRE) Palermo, 9 Lug. – La Sicilia ha fatto registrare 201 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal report del ministero della Salute, che indica per l’Isola un morto e 148 guariti tra ieri e oggi. Il dato sui nuovi casi è calcolato su 9.999 tamponi antigenici e molecolari eseguiti. I ricoverati in regime ordinario sono 128, quelli in terapia intensiva o sub-intensiva 20. Al momento i positivi sull’Isola sono 3.509, in rialzo di 52 rispetto a ieri. (Red/Dire) 18:57 09-07-21