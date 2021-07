Covid. Rezza: Si valutano misure rigide da Spagna e Portogallo

Servirebbe quarantena per rallentare introduzione di varianti

(DIRE) Roma, 9 Lug. – “I Controlli dai Paesi che contagi in aumento? Si pensa che siano facili ma non è così. Ci sono vettori aerei che non applicano misure rigide, e per questo è bene che l’Enac faccia controlli specifici. Si stanno valutando alcune misure più rigide dai passeggeri in arrivo da Spagna e Portogallo. Vale però sempre l’appello alla responsabilità individuale”. Lo afferma Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della salute, commentando i dati della cabina di regia sull’epidemia da Covid-19, in corso al ministero. “L’Usmaf fa controlli nei porti e negli aeroporti – aggiunge Rezza – ma c’è bisogno della collaborazione di tutti. Credo che serva applicazione di quarantena e controlli ma in questo caso potranno rallentare di poco la diffusione di nuove varianti. È importante rallentare l’introduzione della variante”. (Org/ Dire) 17:33 09-07-21