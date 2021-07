Istat. Bernini (FI): Giovani Neet dramma sociale a lungo dimenticato

(DIRE) Roma, 9 Lug. – “Più di due milioni di giovani non più inseriti in un percorso scolastico o formativo e neppure impegnati in un’attività lavorativa, più di un milione di Neet nella fascia fra 15 e 24 anni; dal 2008 c’è stata una crescita costante del tasso di emigrazione giovanile. I dati dell’Istat fotografano un dramma sociale dimenticato per anni e a cui solo il Recovery Plan del governo Draghi sta cercando di dare una risposta. Ma altri interventi sono necessari subito per rilanciare l’occupazione giovanile, e fa semplicemente sorridere chi sostiene che basta il voto ai diciottenni per il Senato perché i giovani non siano più cittadini di serie B. E’ un po’ come quando i Cinque Stelle affermarono di aver abolito la povertà”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 15:18 09-07-21