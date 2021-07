Scuola. Istat: Italia penultima in UE per numero laureati

(DIRE) Roma, 9 Lug. – L’Italia è in ritardo sull’istruzione rispetto agli altri paesi della Ue, soprattutto per la formazione universitaria: appena il 20,1% degli individui di 25-64 anni risulta aver conseguito un titolo terziario in Italia, contro il 32,5% nella Ue. E’ quanto si apprende dal rapporto Istat 2021. Secondo l’indagine, il nostro Paese si colloca al penultimo posto nella graduatoria Ue per quota di laureati tra i giovani 30-34enni (27,8% contro 40% della media europea), anche se il progresso nell’ultimo decennio è stato in media più rapido. Il gap con il resto d’Europa riguarda anche le donne (34,3% di laureate in Italia contro 46,2% della Ue), che pure hanno una maggiore probabilità di laurearsi rispetto agli uomini (21,4% di laureati in Italia, ultima posizione, contro 35,7%). Nell’anno accademico 2018/2019 solo la metà dei giovani diplomati si è immatricolato nello stesso anno, un valore stabile rispetto al 2013/2014. La quota è più elevata tra le ragazze diplomate (56,2% contro 44,5% dei ragazzi). Nel complesso sono iscritti all’università, in qualunque anno di corso o ordinamento, quattro giovani su dieci (di 19-25 anni). A scegliere il percorso accademico sono relativamente di più le donne degli uomini – 46,8% contro 34,2% – e i residenti delle regioni del Centro (45,8% contro 34,8% del Nord-est, che detiene la quota più bassa). (Uct/ Dire) 11:04 09-07-21