“Sfumature Armoniche” al via la mostra nella Coffee House di Palazzo Colonna con Giuliano Grittini

Dal 16 al 18 Luglio 2021 si terrà l’esposizione “Sfumature Armoniche” presso la Coffee House di Palazzo Colonna con la presenza di Giuliano Grittini, rinomato fotografo e artista italiano. La mostra a Roma è tra le più interessanti della stagione estiva 2021. Nel corso della sua lunga carriera Grittini ha avuto modo di collaborare con importanti personaggi dal calibro di Andy Warhol e Alda Merini, sua cara musa ed amica. La sua tecnica pittorica è stata definita “cracker art”, una sorta di collage che presuppone la scomposizione dell’immagine e la successiva ricomposizione con elementi polimaterici di testo e colore. I quadri pop dipinti a mano dall’artista milanese trovano ispirazione e origine dalla realtà sociale che Grittini cattura tramite l’obiettivo della macchina fotografica. Tra i soggetti iconici di Grittini ci sono Marylin Monroe, Alda Merini, Angelina Jolie e Sharon Stone. L’esposizione è prodotta dal project manager Michele Crocitto e curata dalla storica d’arte Elisabetta La Rosa e vanta inoltre la presenza di ben trentasei artisti. Tra questi: Anna Bellinazzi, Angela Bombardi, Giuliana Borsi, Andrea Boscaro, Rosa Cacace, Martina Capocasa, Marco Capolongo, Francesca Ciurleo, Rossana Corsaro, Piero Crivellari, Noah D’Alessandro, Mirko De Fabiis, Emanuela De Franceschi, Pietro De Seta, Teresa De Sio, Rosanna Di Guardo, Tommaso Fanuzzi, Andrea Felice, Claudio Fezza, Chiara Fiori, Jessica Fiorillo, Giulia Ganci, Mario Ghizzardi, Marcos Gutierrez, Claudio Limiti, Alessia Marinelli, Katia Minervini, Julia Elena Moisin, Milena Pozzatello, Graziano Riccio, Luana Rinà, Marle Robinson, Francesca Rosalia, Rana Sayegh, Massimiliano Sciuccati, Lorenzo Zenucchini. Fra gli esperti che interverranno all’iniziativa ci sarà Rosario Sprovieri, funzionario per la comunicazione e la promozione culturale e direttore del Teatro dei Dioscuri al Quirinale. Michele Crocitto è stato definito dallo stesso Sprovieri un vero e proprio “Servitore dell’Arte”, grazie alla sua empatia, sensibilità artistica e dedizione, nonché attenzione alle nuove tecnologie al servizio della cultura. Durante l’evento l’Art Performer Sara Pinna diventerà tela emozionale che si incornicerà nella meraviglia del salone settecentesco barocco. La Coffee House di Palazzo Colonna è una costruzione realizzata intorno al 1730, per iniziativa del Connestabile Fabrizio IV, ed è caratterizzata, dal punto di vista artistico da un inconfondibile stile Rococò romano, uno dei più riusciti esempi di questo stile, non così diffuso nell’Urbe dove, come è noto, predomina il barocco. La mostra “Sfumature armoniche” si articolerà sui due piani della location, dove sarà possibile ammirare l’affresco che rappresenta il mito di Psiche realizzato da Francesco Mancini. L’esposizione sarà coadiuvata dal Tour Virtuale della struttura curato da Alessandro Mini, un’esperienza immersiva che avvolgerà i sensi coinvolgendo l’osservatore in un viaggio nella meraviglia dell’arte a 360°. Tra gli sponsor dell’iniziativa ci sono la Cantina di Carpi e Sorbara, Capri Moonlight e Villa Le Prata a Montalcino.

Media Partner dell’evento 24orenews.it e artbreath.it.

Orari apertura al pubblico dell’esposizione:

Venerdì 16 luglio ore 14,00- 19,00

Sabato 17 luglio ore 14,00-19,00

Domenica 18 luglio ore 14,00-19,00

Ingresso: Coffee House Palazzo Colonna, Piazza SS. Apostoli 67, Roma