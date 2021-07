Disciplina nello sport. Le regole per un corretto comportamento in palestra

Quando ci si allena bisogna stare attenti a non commettere. In palestra non ci si allena da soli è quindi importante rispettare alcune regole di comportamento. Inoltre per ottenere davvero dei risultati non basta andare a tenere calda la panca, bisogna impegnarsi.

Vediamo come fare palestra correttamente e come comportarsi durante l’allenamento.

Ecco gli errori da evitare:

Indossare abbigliamento non adatto Non lavarsi prima della palestra Lasciare gli attrezzi sudati e non igienizzati Lamentarsi di continuo Approfittare della doccia restando molto tempo Allenarsi senza riscaldamento Non bere abbastanza Controllare il cellulare ogni secondo Arrivare in ritardo nei corsi Monopolizzare gli spazi

Insomma è fondamentale evitare di commettere errori per il bene vostro e di chi ci sta intorno!