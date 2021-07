Dl Sostegni Bis, Caligiuri: “Importanti provvedimenti per la Calabria”

Roma (ITALPRESS) – “Durante l’esame del Dl Sostegni bis, in prima lettura alla Camera dei Deputati, il gruppo di Forza Italia si è distinto per la concretezza delle proposte di modifica avanzate e per l’attenzione rivolta specialmente alla Calabria”. Lo afferma la senatrice Fulvia Michela Caligiuri, capogruppo di Forza Italia in Commissione Agricoltura. “Importanti sono gli emendamenti a sostegno delle imprese agricole colpite dagli eccezionali eventi meteorologici. Inoltre, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura sara’

incrementato al fine di sostenere la competitività delle aziende zootecniche rispetto ai competitor stranieri.

Infine, è importante evidenziare il determinante ruolo svolto da Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia e nostro candidato alla guida della Regione Calabria, e da Francesco Cannizzaro nel trovare le risorse necessarie per l’assunzione a tempo determinato dei tirocinanti calabresi presso le sedi degli enti locali e i Ministeri della Giustizia, dei Beni culturali, dell’Istruzione.

Ancora una volta Forza Italia – conclude la senatrice Caligiuri – si è distinta per l’attenzione rivolta ai reali problemi del territorio, confermandosi vero e proprio punto di riferimento”. (ITALPRESS)