Miss Italia Calabria, Michelle Assisi conquista la fascia di Miss Egea

Michelle Assisi è Miss Egea, diciottenne e di Catanzaro. Si piazza al secondo posto e con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Marianna Carbone, al terzo posto con la fascia Miss Be Much Martina Canonico, Miss Quarta classificata Alessandra Sicilia, Miss Quinta classificata Elisabetta De Gaio, Miss Sesta classificata Antonia Sottile. La giuria composta da: Teresa Valente, Maria Mammone, Roberto Barbieri, Massimiliano Crimi, Cassandra Porcini, Anna Teresa Sammarro, Agostino Intrieri, Robert Russo, Maddalena Molinaro e Rosanna Iuele, ha dunque scelto lei come vincitrice della selezione. “È un’esperienza bellissima, non me l’aspettavo. Penso proprio infatti che l’inaspettato sia meglio del previsto” – dichiara Michelle Assisi – “Frequento una scuola d’estetista, spero quindi di continuare con gli studi e con questo percorso. Penso a questa esperienza come a un qualcosa che almeno una volta nella vita vada provata”. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio continua a far brillare le luci del più grande concorso di bellezza d’Italia, valorizzando al massimo il ricco patrimonio, fatto di natura e ingegno, che il territorio calabrese custodisce. “Ritornare nelle piazze è davvero una bella emozione, un forte grazie al pubblico per essere stato molto caloroso con le Miss.” – dichiarano gli agenti regionali – “Siamo proiettati in un lungo tour, seguiteci perché ne vedrete delle belle. Grazie a Michele Covello per la sua disponibilità e la sua professionalità, nell’averci confermato la fiducia per il secondo anno consecutivo”. Sul palco presente anche Francesca Tiziana Russo Miss Calabria 2020, Francesca Carolei Miss Egea 2020, Soviana Vallone Miss V’incanto e Martina Salvatore, vincitrice del contest social 2021, finaliste regionali del concorso. La manifestazione è stata condotta dall’attrice Larissa Volpentesta e Linda Suriano, ed è stata ospitata all’interno del suggestivo anfiteatro comunale in piazza della rinascita a Rose. Nella serata è inoltre intervenuto il giornalista Lino Polimeni, conduttore di Raggio di Sole e Articolo 21, il quale ha intervistato Michele Covello titolare di Egea Global Services, Roberto Barbieri sindaco di Rose, e il vice sindaco di Luzzi Teresa Bria. Diverse testimonianze che hanno incoraggiato, soprattutto i giovani presenti nel pubblico, a fare impresa in Calabria. Presentati dunque due ambiziosi progetti come il parco avventura Egea, il più grande della Calabria, che sorgerà all’interno del comune di Rose, oltre a una grande sala ricevimenti nel comune di Luzzi e immersa nel verde. Si ringrazia, infine, il Comune di Rose per il patrocinio all’evento. Prossimo appuntamento il 15 luglio a Tessano con l’elezione di Miss Città di Dipignano, dove sarà presente la madrina d’eccezione Martina Sambucini, Miss Italia 2020.