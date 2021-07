Aereo in avaria con 230 passeggeri torna indietro: Vigili del Fuoco presenti in massa sulla pista

Un aereo della Brussels Airlines diretto in Liberia ha dovuto fare inversione di rotta domenica pomeriggio dopo aver riscontrato un problema tecnico

Un aereo del volo SN241 a FL350 “Airbus A330” registrato OO-SFG partito dall’aeroporto di Zaventem, in Belgio, per Monrovia, in Liberia, via Freetown, Sierra Leone, ha incontrato difficoltà”: lo ha confermato la portavoce di Brussels Airlines, Nathalie Pierard. “L’aereo era sopra Bordeaux in Francia in quel momento. Poiché potevamo studiare meglio il problema nello stesso aeroporto di Zaventem, si è deciso di farlo rientrare. L’atterraggio di emergenza è stato effettuato intorno alle 15:20 ed è andato bene». Come previsto dalla procedura, sul posto sono intervenuti in massa i Vigili del Fuoco. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente, la questione è attualmente al vaglio dei tecnici della compagnia aerea. Inoltre, non è ancora noto se i passeggeri potranno partire sullo stesso aereo o se dovranno prendere un altro aereo. “Speriamo che sia possibile oggi”, afferma Brussels Airlines, “ma non ne siamo sicuri”. Il traffico aereo evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è stato interrotto. (foto di repertorio)

c.s. – Sportello dei Diritti