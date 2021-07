Primo set illude il romano, poi il numero 1 non sbaglia più

(DIRE) Roma, 11 Luglio – Niente da fare per Matteo Berrettini. Il tennista romano è stato battuto in finale a Wimbledon da Novak Djokovic in quattro set, 6-7, 6-4, 6-4, 6-3, in tre ore e ventiquattro minuti. Per Djokovic è il sesto titolo. (Gas/ Dire) 18:35 11-07-21