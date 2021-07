USA, Utah: pesci volano dagli aerei per ripopolare i laghi ad alta quota

14:16 – La Utah Division of Wildlife Resources sta ripopolando i laghi con piccole trote che vengono lanciate da un aereo in volo. La scelta del singolare mezzo di trasporto è dovuta all’impervia situazione geografica che non permette ai mezzi di trasporto gommati di raggiungere i laghi in questione. Sulla pagina Twitter della Utah DWR si legge: “QUANDO I PESCI VOLANO. No, non è un’iperbole. È il periodo dell’anno in cui riforniamo i laghi ad alta quota per via aerea. Poiché i pesci sono piccoli e vengono rilasciati insieme all’acqua, sopravvivono facilmente alla caduta dell’aereo senza lesioni“. Il metodo aereo è molto più veloce di quelli precedenti, infatti la Utah DWR ogni anno riempiva dei contenitori con i pesci e li trasportava a cavallo o a piedi fino ai laghi, dove poi venivano liberati. L’aereo si è tuttavia rivelato il metodo più veloce e sicuro per i pesci, infatti il 95% degli esemplari riesce a sopravvivere a tutte le fasi di stoccaggio, trasporto e arrivo grazie alle loro ridotte dimensioni. (cit. BBC)

SM