Venezia. Zaia: Capitale mondiale della sostenibilità non è fuffa

“Investimenti per 4/5 mld, PIL per 5/10 MLD, 20.000 posti di lavoro”

(DIRE) Venezia, 11 Lug. – Il progetto ‘Venezia capitale mondiale della sostenibilità’ “nasce da una telefonata di Marco Alverà (Ad di Snam, ndr.) al sottoscritto e come soggetto promotore (Regione Veneto, ndr.) da subito abbiamo colto l’intuizione di Marco”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi a Ca’Corner per la presentazione della Fondazione di partecipazione al progetto. “La congiuntura astrale è unica, siamo davanti ad un Big beng della storia”, continua Zaia riferendosi allo stop e ai cambiamenti imposti dalla pandemia di Coronavirus. Il modello prevede investimenti per 4/5 miliardi, Pil per 5/10 miliardi, 15/20.000 nuovi posti di lavoro e 12.000 nuovi abitanti in città… Per noi non è fuffa”, continua Zaia. “Attendiamo con ansia i finanziamenti nazionali legati al Pnrr, e speriamo di poter far vedere da subito risultati ai cittadini”, conclude. (Fat/ Dire) 13:22 11-07-21