Franciacorta Week in Versilia, dal 13 al 20 Luglio un’intera settimana di eventi dedicati a Franciacorta

Dopo il successo delle edizioni di Milano, New York e Tokyo, la Franciacorta Week sbarca sulle spiagge dorate della Versilia, meta balneare Toscana per eccellenza, famosa per i suoi paesi e per la vita notturna ricca di intrattenimento. Questo importante appuntamento sancisce ancor più la nuova partnership con Versilia Gourmet, l’evento legato alla ristorazione versiliese di eccellenza che, giunta alla sua 11esima edizione, vedrà Franciacorta come wine partner ufficiale ed esclusivo della serata di gala, in cui i migliori ristoranti e chef si aggiudicheranno il premio Versilia Gourmet Franciacorta, presso lo storico ristorante La Barca a Forte dei Marmi.

A partire dal 13 Luglio, fino al 20 Luglio, la Franciacorta Week trasformerà Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta, Viareggio, Seravezza e il Lido di Camaiore nel paradiso dei wine lovers che tra ristoranti, bagni e bar potranno sbizzarrirsi in un palinsesto ricco di avvenimenti dedicati a Franciacorta. I locali che hanno aderito all’iniziativa ospiteranno degustazioni e cene con i produttori, creeranno ad hoc menù in abbinamento ai vini ed apriranno le porte a tutti coloro che vorranno scoprire la versatilità dei prodotti della Franciacorta. Venite a scoprirli su www.franciacorta.net