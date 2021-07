Italia Campione d’Europa, battuta l’Inghilterra a Wembley

L’Italia del CT Roberto Mancini porta a compimento il suo capolavoro calcistico e vince l’Europeo 2020 contro l’Inghilterra in uno dei templi del calcio lo stadio si Wembley. Chiellini e compagni dopo la doccia fredda del gol subito a qualche minuto dal fischio d’inizio ad opera di Shaw hanno mostrato un po’ di confusione ma dopo i primi 15 minuti hanno dominato completamente il possesso palla tessendo innumerevoli occasioni. Al 22′ del secondo tempo dopo un calcio d’angolo e la conseguente mischia in aria è Bonucci che sotto porta “d’opportunismo” insacca il pareggio taliano. Chiesa è il più pericoloso degli Azzurri dai suoi piedi partono le giocate più insidiose ma deve abbandonare il campo a causa di un infortunio ad oltre metà del secondo tempo, al posto suo l’altro juventino Bernardeschi. I tempi regolamentari si chiudono con Italia Inghilterra sull’uno ad uno e dopo un breve intervallo iniziano supplementari che però oltre all’altetismo sfrenato delle due compagini ed a numerosi cambi messi in atto dai due mister per tenere alta la pressione sugli avversari, non offre grandi emozioni. Si arriva ai calci di rigore dove nono stante gli errori dagli 11 metri di Jorginho e Belotti, Donnarumma para il penalty ai due giovani nuovi entrati dell’Inghilterra, Sancho e Saka, e l’Italia alza la Coppa d’Europa 2020. Il risultato finale è di 4 a 3 e corona la galoppata vincente che non l’ha mai vista soccombere sia durante questo Europeo che dall’inizio dell’era Mancini. Il portiere azzurro vince anche il premio come miglior giocatore del torneo. Sugli spalti oltre ai sei mila italiani anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che aspetta i nostri calciatori al Quirinale dopo il rientro a Roma.

