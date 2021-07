Judo, presentata la squadra per Tokyo 2021

E’ stata presentata quest’oggi a Roma nel salone d’onore del CONI la Nazionale Italiana di judo che difenderà i colori azzurri alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il presidente del CONI Giovanni Malagò, di ritorno da Londra, ha presieduto la presentazione assieme a Domenico Falcone Presidente della FIJLKAM. Sul palco Fabio Basile (campione olimpico dei 66 kg che vuole ripetere l’impresa nei 73 kg) e Odette Giuffrida (argento a Rio 2016 e testa di serie n.3 a Tokyo sempre nei 52 kg). A completare il team italiano di judo anche Manuel Lombardo (n.1 del ranking mondiale nei 66 kg), Francesca Milani (48 kg), Christian Parlati (81 kg), Maria Centracchio (63 kg), Alice Bellandi (70 kg) e Nicholas Mungai (90 kg). Sul palco insieme ai colleghi del judo c’erano: il lottatore Frank Chamizo e il karateka Luigi Busà anche loro della famiglia FIJLKAM. “Vi ho seguito in tutto il percorso di qualificazione, so quante difficoltà e quanti sacrifici avete affrontato e quante ne affronteremo anche a Tokyo anche per via del Covid. Ma so che potete fare tanto e che siete in grado di superare con successo le ulteriori difficoltà”, così il Presidente Malagò.

FMP