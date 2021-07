Oscar della Moda di Dubai al Designer Italiano Giuseppe Fata secondo “Golden Lady Awards”

Il Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, lo Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, omaggia lo stilista calabrese con il tradizionale Kandura bianco

Sabato 3 luglio 2021 al Wolrd Trace Centre di Dubai sono state consegnate le prestigiose statuette “GLODEN LADY AWARDS” 2021, gli Oscar della moda e design di Dubai, con la presenza di autorità governative e istituzionali, personalità del mondo della moda, del cinema e dello spettacolo.

Il mondo della moda e dell’arte hanno iniziato a conoscere l’artista italiano grazie alla creatività apocalittica di una forma d’arte sulla testa unica al mondo. Gli intenditori dell’arte e della moda da anni ormai considerano Giuseppe Fata uno degli autori più significativi della scena contemporanea del fashion internazionale per la sua visione nel concepire dei copricapi che sono delle vere opere d’arte, di grande impatto sociale, emotivo ed esistenziale.

Il Designer Giuseppe Fata noto come “il Genio dell’Arte sulla Testa” ha ricevuto il prestigioso Oscar per la moda e del designer nel mondo. A consegnare l’ambita statuetta è il Ministro della Cultura di Dubai e rappresentanti governative della famiglia Reale.

Lo stilista Giuseppe Fata per la serata di gala ha presentato e sfilato una collezione di Head Sculpture Designer dal nome “ THINKING MIND” la creatività italiana nel mondo rendendo omaggio ancora una volta alla Famiglia Reale e al Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

A curare le relazioni istituzionali dello stilista è stata la Event Manager Carmen Martorana che inoltre ha curato le coreografie della sfilata evento dello stilista.

Dichiara in chiusura lo stesso Giuseppe Fata: un ringraziamento speciale alla famiglia Reale e allo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti per avermi omaggiato del “Kandura”, tradizionale abito bianco e dal libro dei 50 From Fifty Years service. Ambito premio che non mi sarei aspettato venisse conferito per la seconda volta. Ho ricevuto una Nomination all’evento mesi fa ma non credevo a tutto ciò. Sono emozionato e incredulo per tutta questa accoglienza a me riservata in questa città cosi importante nell’ambito economico e cosi futuristico. Sono stato ricevuto personalmente dal Ministro della Cultura di Dubai in conferenza stampa che mi ha premiato insieme a rappresentanti della famiglia reali e per me è stato un grande onore aver rappresentato l’Italia nel mondo. Questo premio lo dedico in primis alla mia famiglia perche va a loro tutta la mia riconoscenza per aver sempre sostenuto quel sogno come io lo definisco da sempre che giorno dopo giorno cresce sempre piu e a tutte quelle persone che con il loro amore mi hanno dimostrato da sempre stima e affetto.