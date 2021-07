Un Boeing 777 della KLM effettua un atterraggio di emergenza a Palma di Maiorca dopo un incendio scoppiato nella stiva

Un aereo KLM Boeing 777-300ER registrato PH-BVB di un volo operativo KL589 da Amsterdam ad Accra (Ghana), ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza questo sabato (10 luglio) all’aeroporto di Son Sant Joan a Palma di Maiorca, Isole Baleari, dopo un avviso di incendio all’interno dell’aereo. A quanto pare, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’incendio sarebbe divampato in una delle stive dell’aereo. L’atterraggio di emergenza è andato liscio. I passeggeri hanno trascorso la notte a Palma e questa domenica un altro Boeing 777-300ER (registrato PH-BVV) è arrivato da Amsterdam come volo KL585 per raccogliere i passeggeri bloccati e continuare il volo per Accra come KL589D.

C.S. “Sportello dei Diritti”