Reggio Calabria. Grande ramo di magnolia “minaccia” di cadere al suolo

Ci è stato segnalato appena oggi, un pericoloso ramo di ficus magnolia quasi del tutto rotto che pende da un’altezza considerevole (come si vede dalle fotografie circa 7\8 metri) da uno dei grandi alberi che si trovano nelle aiuole della Via Marina a Reggio Calabria. Esattamente il ficus nelle vicinanze dell’ex Hotel Miramare. Speriamo che la segnalazione serva affinché l’amministrazione comunale di Reggio Calabria provveda tempestivamente a farlo rimuovere, in quanto esiste il rischio concreto, soprattutto durante una giornata ventosa, che il ramo possa precipitare al suolo e colpire qualche passante o automobilista.

FR