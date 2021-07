Caserta, intervento nell’Oasi WWF di Bosco San Silvestro

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Centro Ambientale WWF “Oasi Bosco di San Silvestro” per dare supporto al personale per dissetare gli animali. Nella mattinata del 13 luglio e nella notte fra il 13 e il 14 i Vigili del Fuoco utilizzando l’autobotte del Comando hanno riempito due stagni presenti nell’Oasi che presentavano un livello d’acqua basso. In particolare sono stati rabboccati lo stagno del giardino delle felci dove dimora una popolazione di Tritoni “ Lissotriton Italicus ” e lo stagno che ospita una popolazione di tartarughe “Trachemys”.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73576