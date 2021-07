Coronavirus, UK: sì stop restrizioni, ma Londra mantiene mascherina su mezzi pubblici

09:23 – La Gran Bretagna si avvia verso il termine di tutte le restrizioni dovute al Covid-19 a partire dal 19 Luglio 2021. Londra tuttavia ha deciso di mantenere l’obbligo di indossare la mascherina su tutti i trasporti pubblici, afferma il sindaco di Londra Sadiq Khan, il quale si rifiuta di “mettere in pericolo i londinesi e la ripresa della città“, scrive TGCOM24. Il Regno unito ha registrato 5.210.611 casi di contagio da Coronavirus e 128.748 decessi dall’inizio della Pandemia, mentre sono state somministrate 81.657.667 dosi di vaccino. Il Regno Unito ha avviato una serrata campagna di vaccinazione per proteggere in breve tempo tutta la popolazione, al fine di limitare la diffusione del Coronavirus. (cit. TGCOM24)

SM