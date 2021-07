Covid-19, Francia: corsa alla vaccinazione, 20 mila prenotazioni al minuto

10:16 – Per poter accedere a bar, ristoranti, caffè, trasporti di lunga percorrenza, in Francia è obbligatorio possedere il Green Pass, afferma il Primo Ministro Macron. La popolazione ha così avviato una “corsa ai vaccini“, secondo ANSA, che ha visto lievitare di 1 milione di unità le prenotazioni alle vaccinazioni, la maggior parte giovani. Il discorso presidenziale ha invogliato tutta la popolazione a vaccinarsi nel più breve tempo possibile, per non essere tagliata fuori dalla vita sociale della Francia. Sono stati così battuti tutti i record di accesso alle app di prenotazione, con circa 20 mila prenotazioni al minuto. Circa il 65% dei prenotati sono persone Under 35. (cit. ANSA)

SM