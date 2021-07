(DIRE) Roma, 14 Lug. – Sono 2.153 i nuovi casi per 210.599 test tra molecolari e antigenici e 23 decessi. Il tasso di positività sale all’1% dallo 0,8% di ieri. Ieri i casi erano stati 1.534 e 20 morti. Sono 151 le terapie intensive per covid in Italia, 6 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 1.108 i ricoveri ordinari, 20 in meno nelle ultime 24 ore. (Uct/ Dire) 16:57 14-07-21