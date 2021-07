McDonald’s: servizio assistenza all’infanzia e aumento salario per dipendenti

09:46 – La maxi catena di ristoranti di fast food di origine statunitense, McDonald’s, dopo i licenziamenti avvenuti a causa delle limitazioni del Coronavirus, ha difficoltà ad assumere personale. Per tentare di invogliare le persone, McDonald’s ha deciso di offrire ai propri dipendenti salari orari più elevati e aiuterà con i costi dell’istruzione. “Il nuovo piano, o “Employee Value Proposition” – che mira a migliorare l’esperienza di lavoro nei ristoranti McDonald’s – si basa sulle risposte di 5.000 dipendenti e dirigenti“, scrive BBC. In alcuni ristoranti della catena di fast food degli USA sarà offerto anche un servizio di assistenza all’infanzia di emergenza, se i dipendenti dovessero essere chiamati all’ultimo minuto per andare a lavorare. I rischi sanitari intimoriscono il personale che non vuole rientrare a lavoro. McDonald’s spera, con tali privilegi, di invogliare i propri dipendenti a tornare a lavoro nei propri ristoranti. (cit. BBC)

