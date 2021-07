Sanità. PNRR, Bernini: Investire risorse su medicina territoriale

(DIRE) Roma, 14 Lug. – “Il Pnrr non è solo una montagna di denaro che cala su di noi, le risorse siano collegate a investimenti e riforme. Ci concentreremo sulla carenza di medici di medicina generale, perchè da qui a 20 anni avremo l’estinzione della specie”. Così la capigruppo FI al Senato Anna Maria Bernini, in conferenza a Palazzo Madama su medicina territoriale e Pnrr. “Pure qui, come per la legge Zan- sottolinea- vediamo una grande ostentazione di principi e valori ma poi nella concretezza come facciamo ad organizzare l’assistenza sul territorio se non ci sono medici? Come FI mettiamo idee a sistema e le rendiamo concrete, ad esempio quando durante l’emergenza covid dicemmo no alle ospedalizzazioni per la valorizzazione della medicina di prossimità”. (Sor/Dire) 17:01 14-07-21