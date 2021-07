UK, Piano Verde: “continuare a volare” per ridurre emissioni entro 2040

09:43 – Entro il 2040, le autorità britanniche intendono ridurre le emissioni dei voli nazionali, fino a raggiungere lo zero, per tanto la popolazione è invitata a “volare“, afferma BBC. Le nuove tecnologie potrebbero velocizzare il processo, secondo le autorità locali, per decarbonizzare il Paese nel più breve tempo possibile. Rientrano nella “Strategia di decarbonizzazione del Paese” anche i camion, i quali, si prevede, saranno a zero emissioni entro il 2040. Anche le auto rientrano nel piano, infatti quelle a benzina o diesel saranno più efficienti, mentre quelle “elettriche avranno una ricarica intelligente che interagisce con la rete elettrica consentendo ai conducenti di ricaricare quando c’è molta energia rinnovabile a basso costo“. Secondo altri studi, tuttavia, le misure prese del Regno Unito non basteranno a ridurre le emissioni della popolazione, in particolar modo dopo le anomale ondate di caldo degli USA, “che hanno suscitato timori che possano già essere in corso pericolosi cambiamenti climatici“. (cit. BBC)

