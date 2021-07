Reggio Calabria. AAA cercasi rifugio vista mare per i nostri amati amici a 4 zampe!

È questo l’obiettivo di una giovane designer architettonica (Alessia Comi) e di un ingegnere (Andrea Foti), i quali hanno ideato un’area sgambamento del tutto ecosostenibile, progettata con materiali di riutilizzo ed a basso impatto ambientale, al fine di rivalutare e valorizzare implicitamente il territorio litorale costiero di Reggio Calabria. Il progetto ha l’obiettivo di permettere ai nostri amici di poter scorrazzare in tranquillità in un luogo di relax nel quale godersi una passeggiata in riva al mare e senza dover muoversi tra le macchine e sui marciapiedi. Il progetto è stato realizzato utilizzando il programma di modellazione architettonica di ultima generazione “Revit Architecture” della famiglia Autodesk, un vero e proprio software per BIM, con delle specifiche funzionalità e competenze che rendono questo programma altamente funzionale. Nei rendering sottostanti (ovvero la generazione di un’immagine) è possibile visualizzare tre zone: un’area gioco, da destinarsi anche per eventuali mostre canine e dotata di attrezzature (il tutto realizzato con materiali di riutilizzo), per sessioni di addestramento cinofilo; un’area centrale molto accogliente per i padroni che vogliono godersi un po’ di relax mentre il proprio animale è libero di giocare; infine troviamo una zona dotata di gazebo e fontane che permetteranno ai nostri animali di potersi dissetare dopo l’attività. All’interno della modellazione del progetto è stata realizzata una catena di illuminazione autosufficiente, funzionante attraverso piccoli pannelli fotovoltaici.