Biesse associazione culturale bene sociale esprime totale vicinanza a tutti gli educatori del terzo settore 

Solidarietà e vicinanza alle tante cooperative del terzo settore a tutti gli educatori che da diversi mesi non vengono retribuiti

Ancora una volta giunge un grido di dolore da quanti operano nel Terzo settore, ignorato ad ogni livello. Afferma la Presidente Biesse Bruna Siviglia. Purtroppo, con periodicità allarmante, i dipendenti delle Cooperative operanti nel Terzo settore della nostra martoriata Provincia/Città Metropolitana, continuano a subire prolungate vessazioni economiche, pur continuando a svolgere giornalmente il loro difficile compito “sostitutivo” delle funzioni di assistenza socio-emergenziale a favore di minori svantaggiati e disabili.

Le ultime retribuzioni percepite risalgono oramai al lontano mese di DICEMBRE 2020 e, si badi bene, per molti dipendenti si tratta di pagamenti molto ritardati e spesso parziali. Dunque una situazione che certamente non è da addebitarsi alle Cooperative stesse che, con enorme senso di responsabilità, non hanno mai chiuso le porte delle strutture ai propri assistiti – giova ripeterlo, si tratta nella totalità dei casi di MINORI SVANTAGGIATI E CON DISABILITA’ di varia gravità – pur lamentando una assoluta carenza di mezzi di sostentamento. Le molte proteste dei dipendenti non pagati che si sono susseguite in questi anni, che hanno visto il sostegno soltanto dei genitori dei minori sino ad oggi non hanno sortito alcul effetto. Ci auguriamo che questa situazione possa essere risolta nel più breve tempo possibile per ridare dignità a tutti gli operatori del settore che continuano a prestare loro servizio nonostante le difficoltà.

La Presidente Biesse

Bruna Siviglia