Mondiali U20F: Due su due per l’Italia di Bellano

L’Italia di Massimo Bellano conquista la seconda vittoria in due partite al Mondiale U20 femminile in corso di svolgimento tra Olanda e Belgio. Le azzurrine, impegnate nella pool D a Kortrijk in Belgio, hanno avuto oggi la meglio sulle pari età della Polonia col punteggio di 3-1. 12 muri punto e 9 servizi vincenti tra i dati in evidenza nella vittoria di oggi che ha visto Giorgia Frosini mettere a terra 15 punti, seconda in termini di punti realizzati dietro alla polacca Piasecka, e Omoruyi autrice di 13 punti. Dopo un primo set in cui le azzurre hanno mantenuto il vantaggio dai primi punti fino al conclusivo 25-16, la Polonia ha rialzato subito la testa portando a casa il secondo set vinto 25-10, set in cui la best scorer della gara Piasecka ha messo a terra ben 9 punti. Le azzurre di Bellano hanno subito ripreso in mano la gara e dopo il terzo set con le polacche avanti nella prima parte, 8-6 al pri mo time out tecnico e 16-14 al secondo, Nwakalor e compagne hanno chiuso il parziale 25-21 prima dell’ultimo e decisivo set dominato e conquistato col punteggio di 25-9. L’Italia sale a quota 2 vittorie nella pool D con 6 punti, e si prepara per l’ultima sfida della prima fase in programma domani alle 15 con la Bielorussia. Accedono alla fase successiva le prime due classificate dei quattro gironi. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della FIVB ( https://bit.ly/2TNzxMh ).

Tabellino

Italia – Polonia 3-1 (25-16, 10-25, 25-21, 25-9)

Italia: Graziani 12, Guiducci 4, Omoruyi 13, Nervini 6, Frosini 15, Nwakalor 8, Armini (L), Ituma 3, Monza, Gardini 4, Cagnin 1. N.e. Consoli. All. Bellano.

Polonia: Perzchala 4, Piasecka 17, Stefanik 3, Czyrnianska 13, Druzkowska 11, Lazowska 3, Lyduch (L), Stambrowska, Leoniak, Lendzioszek, Orzol, Binczycka. All. Popik.

Arbitri: Cambre Wim (BEL), Kellenberger Jorg (GER)

Durata: 24’, 24’, 30’, 22′.

Italia: 9 a, 10 bs, 12 mv, 20 et

Polonia: 5 a, 4 bs, 8 mv, 19 et

Risultati di oggi 10-07-2021

(Pool B) Belgio – Porto Rico 3 – 0 (25-0, 25-0, 25-0)

(Pool A) Ruanda- Brasile 0 – 3 (10-25, 15-25, 2-25)

(Pool B) Serbia – Repubblica Dominicana 3 – 0 (25-18, 25-20, 25-17)

(Pool C) Tailandia – USA 0 – 3 (15-25, 8-25, 13-25)

(Pool A) Olanda – Argentina 3 – 0 (25-18, 25-21, 25-22)

(Pool D) Italia – Polonia 3 – 1 (25-16, 10-25, 25-21, 25-9)

(Pool C) Turchia – Russia 1-3 (23-25, 25-21, 19-25, 17-25)

(Pool D) Egitto – Bielorussia ore 20:30

Programma gare 11-07-2021

(Pool B) Serbia – Porto Rico 3-0

(Pool A) Argentina – Ruanda (ore 14:30)

(Pool D) Bielorussia – Italia (ore 15:00)

(Pool C) Russia – Tailandia (ore 15:30)

(Pool A) Brasile – Olanda (ore 17:30)

(Pool B) Repubblica Dominicana – Belgio (ore 18:00)

(Pool C) USA – Turchia (ore 18:30)

(Pool D) Polonia – Egitto (ore 20:30)

I gironi

Pool A (Rotterdam, Olanda): Olanda, Brasile, Argentina, Ruanda.

Pool B (Kortrijk, Belgio): Belgio, Serbia, Repubblica Dominicana.

Pool C (Rotterdam, Olanda): Turchia, Russia, Stati Uniti, Thailandia.

Pool D (Kortrijk, Belgio): Italia, Polonia, Bielorussia, Egitto.

La formula

Nella prima fase, le squadre partecipanti (15 a causa dell’assenza del Portorico) sono state divise in quattro gironi e si affronteranno con la formula del round robin. Le prime due classificate di ciascuna pool staccheranno il pass per la fase successiva, nella quale le otto formazioni ancora in gara verranno divise in ulteriori due gironi da quattro (E, F). Le prime due si affronteranno nelle semifinali incrociate, mentre le ultime due competeranno per i piazzamenti dal 5° all’8°. Le terze e le quarte classificate di ciascun raggruppamento della prima fase, formeranno invece altre due pool (G e H). Qui, le prime due squadre si affronteranno per stabilire la classifica dal 9° al 12° posto, mentre le ultime per stabilire i piazzamenti dal 13° al 15°. Il Portorico si classificherà al 16° posto.