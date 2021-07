Alluvioni in Germania. 81 morti accertati ma il bilancio potrebbe aumentare

E’ grave il bilancio di vittime e danni dovuti alle alluvioni di questi giorni in Germania. Ancora risultano disperse diverse addirittura centinaia di persone. I morti accertati sono 81. La Cancelliera tedesca Anghela Merkel è conscia che la gravità della situazione si potrà constatare a pieno solo nei prossimi giorni, quando si avrà un quando completo dei danni causati dalla forte ondata di maltempo e dalle inondazioni. Al momento, in Germania, la macchina dei soccorsi è al lavoro per portare in salvo quante più persone è possibile a tal fine sono impegnati ben 15 mila tra militari, soccorritori e volontari nella sola zona della Renania-Palatinato. Già constatati importanti danni alle infrastrutture, il governo tedesco promette aiuti per le ricostruzioni.

